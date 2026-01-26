Агломерация одна, а доклады разные

Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин 26 января принял в своем импровизированном кабинете в Эрмитаже губернаторов Петербурга и Ленинградской области. Беглов рассказал про ветеранов, транспорт и мегапроекты. Дрозденко же сконцентрировался на вопросах СВО и региональных проектах, нуждающихся в поддержке.

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург пообщался с губернатором Петербурга Александром Бегловым и его коллегой из Ленинградской области Александром Дрозденко. Первым, судя по хронологии публикаций Кремля, перед главой государства выступил Беглов. Он начал с темы сохранения исторической памяти и поддержки блокадников. По большей части петербургский градоначальник посвятил доклад основным инфраструктурным проектам, которые реализуются на территории Северной столицы. Речь зашла про курорт "Санкт-Петербург Марина", про ВСМ, а также про скоростной трамвай Купчино — Славянка и другие мегапроекты.

Отдельно петербургский градоначальник остановился на теме метро и подсчитал, сколько станций подземки открыли за последние пять лет — всего их вышло семь. Как и во время других выступлений, например, во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания, Беглов напомнил о трудностях, с которыми столкнулось петербургское метростроение.

— О метро. Наконец-то мы наладили метро, потому что компания обанкротилась, вы знаете. Вы нас тогда поддержали, мы создали свою компанию "Метрострой [Северной столицы]". Сложный вопрос был, банковские проблемы, оборудование. Я хочу сказать, что за пять лет мы построили семь станций. Ну, метро в городе непростое, тяжелое, — говорил Беглов. Президент понимающе кивал.

Затронул Беглов и социальные объекты. Он рассказал, сколько соцобъектов и, в частности, детских садов и школ, построили в городе за последние годы. Правда, он приводил данные за свой первый губернаторский срок, с 2019 по 2024 год.

За последние годы в Петербурге появилось более 550 бассейнов в школах, построенных, как говорит Беглов, по петербургскому стандарту.

— Секундочку, а ясли? — задал вопрос президент.

Большим успехом в этом направлении Беглов похвастаться не смог, однако заявил, что все нужные поручения даны и работа идет. Он пообещал через год доложить.

Среди других тем, о которых глава Петербурга решил рассказать президенту, оказались среднее профессиональное образование, промышленное производство, успехи Особой экономической зоны, строительство "Технологической долины" и здоровье петербуржцев. Не обошел вниманием губернатор поддержку участников специальной военной операции и их трудоустройство, в том числе в органы исполнительной власти через программу "Время героев".

В подготовленной ко встрече распечатке также нашлось место вопросам экологии и сохранению объектов культуры. Путина особенно заинтересовал проект восстановления Музыкального вокзала в Павловске. Президент поинтересовался, когда собираются завершить работы. Раскрывать карты Беглов не стал, но пообещал доложить по этому поводу отдельно. Согласно данным на сайте КГИОП, к восстановлению собираются приступить в 2027 году. Зато Беглов заявил, что в 2026 году полностью завершат ремонт фасада Петропавловской крепости.

Завершали разговор на ходе работ по восстановлению Мариуполя. Беглов рассказал об открытии Драматического театра и о других объектах.

— Все поручения ваши выполняем. Не гружу вас сложностями, трудностями по одной простой причине — это наша компетенция, что я вас буду грузить, — говорил Беглов. — Вопросов, которые требовали бы вашего внимания — их на сегодняшний день нет.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко начал свой доклад с главного, по его словам, приоритета Ленобласти — специальной военной операции. Именно эта тема была отражена на обложке первого буклета, с которым пришел губернатор. Дрозденко рассказал о мерах поддержки военнослужащих, подписавших контракт. После этого он сразу перешел к теме защиты региона от атак беспилотников.

— Вы знаете, что попытки атаковать — они есть, — сказал Дрозденко.

— А нас просят [атаковать объекты на Украине] этого не делать, — отметил Путин.

— Владимир Владимирович, надо делать, потому что это очень важно.

Дрозденко рассказал, как в Ленобласти создают памятники участникам СВО. На подготовленных слайдах виднелись монументы, один из которых был похож на тот, что недавно открыли в парке Оккервиль в Кудрово. На протяжении пяти минут глава региона рассказывал о мерах поддержки семей военнослужащих. Упомянул он и местную программу "Время Героев".

— Мы создали свою программу [по аналогии с федеральной], и уже 15 человек у нас пришли на различные руководящие должности, — доложил губернатор.

— И как вам они? — поинтересовался президент.

— Сложно им бывает, честно скажу. И нам бывает непросто, но это дорога с двусторонним движением. Самое главное — у них огромный позитивный заряд на работу. Они приходят что-то сделать, изменить.

Среди прочего, Дрозденко доложил о прогрессе в очистке воды в регионе и о сокращении отходов, в том числе и за счет переработки.

В отличие от Беглова, Дрозденко в этот день решил воспользоваться возможностью обратиться напрямую к президенту по волнующему вопросу. Он озвучил идею о запуске проекта "Чистая Ладога".

— Регион развивается, качество воды в Ладоге снижается. Мы понимаем, что сейчас, наверное, время сложное, чтобы сразу говорить о федеральном проекте "Чистая Ладога" по образу Байкала, но начать хотя бы с того, чтобы провести комплексное обследование, определить точки влияния. Определить антропогенное влияние, провести системный мониторинг и дальше подойти к федеральному проекту, может быть, через три-четыре года. Это было бы важно. Это наш стратегический запас, — предложил губернатор.

— Обязательно посмотрим, — ответил Путин.

Еще одна папка с презентацией на столе Дрозденко касалась Выборга. Губернатор поблагодарил президента за внимание к "единственному по-настоящему средневековому" городу в России и попросил разрешения похвастаться. Для дальнейшей презентации Дрозденко взял карандаш со стола президента, который в дальнейшем использовал как указку. После показа фотографий "до и после", Дрозденко вновь обратил внимание на проблемный участок — квартал Солберга. Десятилетиями на этом месте находятся руины. В прошлом предполагалось, что средства на восстановление выделит Европейский банк реконструкции и развития.

— Минкульт и Минфин предложили забрать проект под себя [Ленинградскую область], но проект — 5 млрд. <...> Я бы предложил, раз проект передается нам, мы готовы его взять, но финансирование — как у национального проекта: 51% — Ленинградская область, 49% — федеральный бюджет. Может не сразу. Мы можем начать первый этап реконструкции за счет собственных средств, но хотелось бы, чтобы здесь были партнерские отношения, раз мы забираем квартал на свое содержание, — предложил губренатор.

Путин намекнул, что изучит предложение. Оставшееся время Дрозденко посвятил предстоящему столетию региона и обширной программе празднования векового юбилея. Также губернатор пригласил президента на праздник. Столетие Ленинградской области будут отмечать в 2027 году.

Константин Леньков / Фото: Кремль