Иванов и Судьина выступили на форуме "Малая родина - сила России"

Петербургские муниципалы традиционно приняли участие в трехдневном форуме "Малая родина - сила России". На региональных днях форума в Липецке выступили глава МО "Васильевский" Дмитрий Иванов и глава МО "№72" Лилия Судьина. Муниципалы обсудили с коллегами из регионов внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в работу местного самоуправления для аналитики отчетов, контроля исполнения поручений, а также генерации контента для официальных ответов жителям и публикаций в социальных сетях. Региональные дни форума посвятили теме "Новые технологии на службе муниципалитета". Мероприятие проходило в Липецкой области с 11 по 13 марта.

В беседе с ЗАКС.Ру Иванов рассказал, что выступал с докладами на темы "Нейроглава: личная эффективность руководителя" и "Диалог с жителями через цифровые технологии". Он поделился методами применения национального мессенджера MAX в работе муниципалитета. По его словам, ранее обращения жителей округа принимались через чат-бот в Telegram, теперь система перенесена на отечественную площадку и проходит тестирование.

"Сейчас жители могут обращаться по вопросам благоустройства через чат-бот в MAX. В дальнейшем мы планируем внедрять в него искусственный интеллект", - отметил Иванов в беседе с ЗАКС.Ру.

Муниципальный форум проводится в третий раз. Впервые он состоялся в январе 2024 года. 21 апреля 2026 года, в День местного самоуправления, пройдет финал форума. В прошлом году мероприятие посетили более ста муниципалов из Петербурга.

В рамках форума также проходит премия "Служение". Награду вручают представителям муниципальных образований, которые внесли наибольший вклад в развитие местного самоуправления и улучшения качества жизни граждан. В 2026 году на народном голосовании премии представлен проект главы МО "Георгиевский" Виталия Жолдасова "Зов Земли". Вице-губернатор Борис Пиотровский призвал поддержать петербургского муниципала в своих социальных сетях.

