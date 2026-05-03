Россиянам вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене в 2025 году

Суды в 2025 году вынесли 219 приговоров по делам о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщил 3 мая ТАСС со ссылкой на данные Верховного суда России. Еще 14 человек признали виновными в шпионаже (ст. 276 УК РФ), 29 - в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Большинство осужденных (156 человек) приговорили к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет. Двоих наказали пожизненным заключением. Еще 78 россиянам суды назначили штрафы на сумму 18,9 млн рублей за госизмену.

По данным Верховного суда, большинство виновных в госизмене - мужчины. Около 40% из них находятся в возрасте от 31 до 50 лет. Почти четверть осужденных - молодые люди от 18 до 24 лет. Также приговоры по делам о госизмене вынесли 12 подросткам от 14 до 17 лет.

Большая часть осужденных не имела постоянного источника дохода. Однако среди виновных были работники коммерческих организаций, государственные служащие, предприниматели и военнослужащие.

В 2024 году 145 россиянам вынесли приговоры по делам о госизмене. В 2023 году по статье о государственной измене осудили 23 человека.

