Новости 3 мая 2026, 14:11

В Кремле анонсировали важное выступление Путина на 9 мая

Выступление президента Владимира Путина на День Победы будет "очень важным", заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с изданием "Вести". По словам пресс-секретаря, выступление главы государства на 9 мая окажется таким же значительным, как и в предыдущие годы. 

"Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде," - заявил Песков.

В 2026 году парад в Москве пройдет в сокращенном формате, без участия военной техники. Такое решение приняли для минимизации террористической угрозы, объяснил пресс-секретарь.

Празднование Дня Победы в Петербурге также претерпит изменения в 2026 году. Смольный решил сократить количество зрителей парада на Дворцовой площади. Кроме того, впервые с 2007 года в параде не будет участвовать колонна военной техники. 

Некоторые российские регионы отказались от проведения акции "Бессмертный полк" в очном формате в 2026 году. Однако в Петербурге шествие состоится в традиционном формате. Колонна пройдёт по Невскому проспекту, заявил губернатор Александр Беглов

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль


