Над Ленобластью сбили более 60 БПЛА

В ночь на 3 мая в небе над Ленинградской областью уничтожили более 60 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих соцсетях. Режим воздушной опасности начался в 22:52 2 мая. Жителей предупредили о замедлении мобильного интернета. Отбой воздушной опасности объявили в 8:34 3 мая. В результате возникло возгорание в Приморске, его ликвидировали.

По словам губернатора, главной целью атаки оказался морской торговый порт Приморск. Разлива нефтепродуктов не произошло, заявил Дрозденко.

Ночью в аэропорту Пулково вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Утром 3 мая петербургский аэропорт начал работать в штатном режиме. По данным Росавиации, в регионах СЗФО ограничения также действовали в аэропортах Пскова и Калининграда.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 3 мая силы ПВО сбили 334 БПЛА, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над территориями Московского региона и Крыма.

Самую массированную атаку БПЛА в Ленинградской области зафиксировали в ночь на 23 марта. Тогда над регионом уничтожили более 70 беспилотников. С 22 марта регион работает в режиме повышенной готовности из-за атак БПЛА.

