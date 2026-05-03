Петербург попал в лидеры среди регионов с самым низким уровнем смертности в ДТП

Среди регионов, где россияне реже всего погибали в ДТП в первом квартале 2026 года, Петербург занял третье место, сообщило 3 мая РИА "Новости" со ссылкой на статистические данные МВД. Северная столица уступила только Чукотке и Москве.

В Петербурге на 100 тысяч жителей пришлось 0,37 погибших в ДТП. В Москве этот показатель составил 0,27. На Чукотке за первые три месяца 2026 года в результате аварии не погиб ни один человек. Также среди регионов с низким уровнем смертности в ДТП оказались Калмыкия, Алтай, Чечня и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Чаще всего россияне погибали в ДТП на территориях Тувы, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Приморского края, Амурской и Рязанской областей, Адыгеи и Ингушетии.

Всего в России за первые три месяца 2026 года в авариях погибли 2264 человека. В пересчете на 100 тысяч населения показатель смертности составляет 1,55 погибших.

Информагентство подготовило список регионов с самым низким уровнем смертности в ДТП за 2025 год. Петербург также занял третье место после Москвы и Ненецкого автономного округа. В антирейтинг попали Тува, Алтай и Орловская область.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру