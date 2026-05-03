Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы

В Министерстве труда и социальной защиты увеличили список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), обратил внимание ТАСС. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Обновленный перечень включает в себя 363 позиции. Ранее в списке была 271 профессия. Приказ Минтруда вступает в силу, утверждают в информагентстве.

Среди новых специальностей, подходящих для прохождения АГС, оказались травматолог-ортопед, синоптик, офтальмолог, зоолог, настройщик пианино и роялей, водолаз, костюмер, токарь и другие.

В феврале Минтруд выступил с предложением расширить перечень профессий для альтернативной службы. В ведомстве объяснили инициативу тем, что в 2026 году вступил в силу обновленный общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. В список добавили более 1,7 тысячи новых позиций, часть из которых должна быть включена в перечень для прохождения АГС.

Альтернативная гражданская служба — это вид трудовой деятельности, позволяющий заменить военную службу по призыву. Проходить ее могут граждане, чьи убеждения или вероисповедание не соответствуют несению военной службы, а также представители малочисленных народов.

