Свыше 70 беспилотников сбили над Ленобластью за сутки

В 11:05 утра 23 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в соцсетях заявил об отбое воздушной опасности в регионе. Она продолжалась почти 19 часов. За время атаки над регионом уничтожили более 70 летательных аппаратов. По заявлению губернатора Ленобласти, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

Один из летательных аппаратов при падении повредил опору ЛЭП рядом с поселком Ермилово в Выборгском районе Ленобласти. Также в порту Приморска повредилась емкость с топливом. По состоянию на 11:00 пожарные продолжают тушение емкостей с нефтепродуктами. Вечером 22 марта в районе деревни Изора в Гатчинском районе ударная волна от сбитого БПЛА повредила стекла в трех квартирах. Там же загорелась сухая трава в поле. Огонь удалось ликвидировать.

Аэропорт Пулково более 15 часов не обслуживал рейсы. Росавиация объяснила, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. На вылет отменили 62 рейса, более чем на два часа задержали около 80 рейсов. Еще 45 рейсов совершили посадку на запасных аэродромах. В 09:00 утра 23 марта петербургский аэропорт начал обслуживать воздушные суда.

Власти предупреждали граждан о возможном замедлении мобильного интернета. Петербуржцы продолжают жаловаться на отсутствие мобильного интернета и медленную загрузку файлов. Судя по данным сервиса Downdetector, более двенадцати тысяч пользователей рассказали о неполадках в работе интернет-сервисов.

В последний раз Ленобласть подвергалась настолько мощной атаке БПЛА в июле 2025 года. Тогда над регионом уничтожили 51 летательный аппарат. Из-за пожара, возникшего рядом с местом уничтожения беспилотника, погиб мужчина. Еще трое человек обратились за медицинской помощью из-за порезов от осколков.

