Узел связи украинских кол-центров ликвидировали в Петербурге

В Петербурге устранили узел связи украинских кол-центров, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Силовики обнаружили оборудование, которое обеспечивало прохождение девяти тысяч звонков россиянам в день. По данным следователей, в организации работы центров участвовали молодые люди 17 и 18 лет. Им предъявили обвинение по статье о незаконном использовании средств связи (ст. 274.3. УК).

Официальный представитель Следкома Светлана Петренко заявила, что в феврале 2026 года злоумышленники администрировали абонентские терминалы пропуска трафика в криминальных целях. При этом молодых людей курировали неизвестные через один из мессенджеров. Обвиняемые периодически получали денежное вознаграждение в размере 85 тысяч рублей, установил СК.

Всю технику молодые люди размещали в арендованных квартирах в Петербурге и Ленобласти, считают следователи. Для конспирации квартиры меняли каждую неделю. Технику изъяли во время обысков.

По ходатайству следователей обвиняемых арестовали. По статье о незаконном использовании средств связи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Несколькими днями ранее полицейские из Петербурга задержали подозреваемого в организации работы мошеннического кол-центра. Следователи установили, что мужчина активировал более 26 тысяч SIM-карт и использовал их в противоправных целях. Кол-центр обеспечивал прохождение трех тысяч звонков от злоумышленников ежедневно. На это происшествие 17 мая обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал случай обнаружения мошеннического кол-центра в Петербурге доказательством успешной работы правоохранителей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру