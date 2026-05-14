Полицейские задержали подозреваемого в организации мошеннического кол-центра

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемого в организации деятельности кол-центра, который обеспечивал прохождение более трех тысяч звонков от мошенников в день, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в соцсетях 14 мая. С середины 2025 года мужчина активировал более 26 тысяч SIM-карт и использовал их в криминальных схемах по указке иностранных кураторов, заявила Волк. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании средств связи (ст. 274.3 УК) и о передаче информации для авторизации пользователей в интернете (ст. 274.5 УК).

По данным полиции, для конспирации подозреваемый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, заключил договоры с операторами связи и использовал анонимные интернет-ресурсы.

"Ежесуточно регистрировалось около ста аккаунтов в различных мессенджерах и социальных сетях, которые впоследствии использовались его сообщниками. За каждый из них мужчина получал денежное вознаграждение в криптовалюте", - сообщила Волк.

Силовики провели обыск и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, 21 SIM-бокс и другое оборудование. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к нарушению закона лица.

В начале апреля полицейские в Петербурге задержали молодого человека, подозреваемого в администрировании SIM-боксов для кол-центров мошенников с Украины. Ежедневно через оборудование незаконного техцентра проходило около пяти тысяч звонков.

