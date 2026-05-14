ЦИК передала экс-главе Брянской области Богомазу мандат депутата Госдумы

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз на следующий день после ухода с поста получил от Центральной избирательной комиссии вакантный мандат депутата Государственной думы восьмого созыва от фракции "Единая Россия", сообщили 14 мая в пресс-службе ЦИК. Ранее мандат принадлежал Айрату Фаррахову. Решение о передаче мандата члены ЦИК приняли единогласно.

"ЦИК России передала вакантный мандат депутата Государственной Думы восьмого созыва Александру Богомазу (Единая Россия). [...] Александр Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы", - заявили в ЦИК.

Фаррахов сложил полномочия депутата Государственной думы в апреле из-за перехода на работу ректором Казанского государственного медицинского университета. Он был депутатом в течение 10 лет.

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Богомаза по собственному желанию. Должность губернатора Брянской области он занимал с 2015 года. Врио губернатора региона назначен Егор Ковальчук, с 2024 года возглавлявший правительство ЛНР.

Также 13 мая президент принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Врио губернатора региона стал Александр Шуваев.

