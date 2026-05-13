Егор Ковальчук сменил Богомаза во главе Брянской области

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию, сообщили 13 мая на сайте Кремля. Глава страны назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора региона Егора Ковальчука. Также в среду Путин провел рабочую встречу с Ковальчуком.

"В связи с заявлением губернатора Брянской области Богомаза А.В. о досрочном прекращении полномочий [...] постановляю: принять отставку губернатора Брянской области Богомаза А.В. по собственному желанию," - сообщается в указе президента.

Богомаз родился в 1961 году в Брянской области. В 2009 году стал депутатом Брянской областной думы от партии "Единая Россия". В 2014 году Путин назначил его врио главы Брянской области. С 2015 года Богомаз возглавлял регион в статусе губернатора.

Ковальчук, назначенный врио губернатора Брянской области, родился в 1973 году в Челябинске. С 2010 по 2012 год работал в городской администрации, затем занимал посты министра промышленности и природных ресурсов и министра радиационной и экологической безопасности региона. Работал директором департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа. Позже стал заместителем губернатора Челябинской области. В 2024 году Ковальчук возглавил правительство ЛНР.

Также 13 мая президент принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Врио губернатора региона назначен Александр Шуваев.

