Бастрыкин поручил направить ревизоров в СК Карелии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал руководителя СК Карелии Максима Козлова за волокиту и отсутствие результатов расследования дела о халатности, сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства. Председатель Следкома поручил провести проверку работы регионального следственного управления.

"А.И. Бастрыкин раскритиковал руководителя СУ СК России по Республике Карелия за волокиту и отсутствие конкретных результатов по расследованию уголовного дела о халатности. Он поручил направить в регион комплексную проверку, в рамках которой потребовал дать принципиальную оценку работе регионального следственного управления", - доложили в пресс-службе.

Поводом для критики стали жалобы жителей аварийных домов из Карелии, озвученные в ходе приема у Бастрыкина. Граждане уже обращались к председателю Следкома в июне и сентябре 2025 года. Часть жителей получили деньги за изымаемое аварийное жилье и купили новое. Другие должны получить недвижимость в строящемся доме. Бастрыкин поручил Козлову предоставить доклад о переселении граждан, которые сейчас находится в очереди на получение квартиры.

В декабре 2025 года председатель Следкома обратил внимание на жилищные проблемы сироты в Ленобласти. Жительница региона сообщила в приемную главы ведомства, что ее неоднократно отказывались зачислять в очередь на получение жилья для сирот. В 2013 году гражданке предоставили квартиру в поселке Заборье, но в 2024 году жилье признали аварийным.

