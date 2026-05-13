Еще в двух районах Петербурга появились роботы-доставщики

Роботы-доставщики заработали в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга, сообщили 13 мая в комитете по транспорту. До этого их можно было увидеть на улицах Петербурга только в Приморском районе. В Калининском районе роверы будут доставлять товары в окрестностях проспектов Просвещения, Тихорецкого и Маршала Блюхера, а также улицы Вавиловых. В Красногвардейском районе механизированные курьеры начнут работать рядом с Большой Пороховской улицей, проспектами Индустриальным и Ударников.

"Петербургские роботы-доставщики — новейшего, четвертого поколения. У них новый лидар, который позволяет видеть мир во всех деталях, а также большая проходимость", — заявили в комтрансе.

Роботы-доставщики появились в Петербурге в ноябре 2025 года. По данным комитета, в апреле 2026 года 45 роверов совершили 8,8 тысячи поездок. За день робот может доставить 15 заказов. Также в комитете подчеркнули, что за все время использования роботов-доставщиков не зафиксировали ни одного ДТП.

В конце 2025 года комиссия Законодательного собрания по транспорту обсудила вопросы регулирования работы роботов-доставщиков. Парламентарии предложили классифицировать роверы в правилах дорожного движения и обсудили ответственность операторов роверов в случае аварий. Позже депутат Заксобрания Алексей Цивилев упоминал необходимость создать нормативную базу о механизированных курьерах в своих соцсетях.

