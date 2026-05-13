Госдума разрешила привлекать армию к защите арестованных за рубежом россиян

Депутаты Государственной думы 13 мая приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решению иностранных и международных судов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно документу, армия сможет оказывать помощь гражданам в случаях, когда в судебном процессе не участвуют представители России или у суда нет полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совбеза ООН.

В соответствии с законопроектом решение о привлечении российских военных должен принимать президент. Также по его указанию арестованных за границей россиян могут защищать органы государственной власти России в рамках своих полномочий.

Правительство направило законопроект на рассмотрение в Госдуму в середине марта 2026 года. Поправки внесли в законы "О гражданстве Российской Федерации" и "Об обороне".

В январе 2023 года депутаты нижней палаты парламента рассматривали законопроект о правовой защите россиян, подвергнувшихся преследованию за рубежом. Предполагалось, что в случае принятия поправок дипломаты смогут оказывать юридическую помощь гражданам России, однако спустя три года инициатива находится на стадии рассмотрения в первом чтении.

