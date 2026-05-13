Бульвар на Троицкой площади назовут в честь филолога Вербицкой

В честь бывшего ректора СПбГУ, филолога Людмилы Вербицкой назовут бульвар на Троицкой площади на Петроградской стороне, сообщили 13 мая в Смольном со ссылкой на губернатора Александра Беглова. Планы озвучили на I Петербургском международном филологическом форуме "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России", приуроченном к 90-летию со дня рождения Вербицкой, умершей в 2019 году.

"В этом году мы отмечаем девяностолетний юбилей со дня рождения Людмилы Вербицкой — предстоит немало памятных событий. В ее честь будет назван бульвар на площади Ленина [на самом деле Троицкой. — ЗАКС.Ру] Петроградской стороны, расположенный рядом с домом, где жила Людмила Вербицкая", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

В конце апреля Топонимическая комиссия приняла решение о присвоении имени Вербицкой бульвару, расположенному на Троицкой площади между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Он находится в Петроградском районе недалеко от дома, где проживала филолог.

В рамках форума организовали выставку, посвященную педагогу и филологу. Экспозицию осмотрели губернатор Беглов и министр образования Сергей Кравцов. Посетители форума также получили приветственные обращения от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. В своем обращении Путин отметил талант Вербицкой как ученого, наставника и педагога, а также оценил вклад филолога в сохранение русского языка и отечественной культуры.

Вербицкая родилась в Ленинграде в 1936 году. Получила докторскую степень в области филологии. В период с апреля 1994 года по февраль 2008 года занимала должность ректора СПбГУ, стала первой в истории университета женщиной-ректором. С февраля 2008 года по ноябрь 2019 года находилась на посту президента СПбГУ. В 2007 году Вербицкая прошла в Законодательное собрание Петербурга по списку партии "Единая Россия", однако отказалась от депутатского мандата. В ноябре 2019 года Вербицкая умерла в возрасте 83 лет.

I Петербургский международный филологический форум проходит с 13 по 15 мая 2026 года на базе СПбГУ. В рамках мероприятия участники посетят профильные лекции и тематические дискуссии, посвященные изучению и преподаванию русского языка. В нем приняли участие 350 филологов из регионов России и 12 зарубежных стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Индия, Тунис, Бенин и Иран.

