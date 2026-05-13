В Госдуме хотят выдавать гражданство иностранцам, судимым за поддержку СВО

Иностранцам, осужденным за поддержку политики России и специальной военной операции, хотят выдавать разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство, сообщил 13 марта ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента Ирину Яровую. Соответствующую поправку внесут депутаты от фракции "Единая Россия" в Государственной думе ко второму чтению законопроекта об ужесточении требований для получения гражданства России. На первом этапе чтения законопроект предполагал, что при наличии любой судимости иностранцу будут отказывать в гражданстве.

"Необходимо будет дополнительно ко второму чтению рассматривать те ситуации, когда речь идет о незаконном привлечении лиц на территории других стран к ответственности именно за поддержку Российской Федерации, за поддержку наших мер по противодействию современному неонацизму в рамках СВО", - заявила Яровая.

МВД осенью 2025 года опубликовало проект указа президента о включении справки о несудимости в список документов, необходимых для получения российского гражданства. Эту инициативу одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму законопроект об усилении контроля за пребыванием иностранцев в России. Документ предусматривает увеличение пошлин для мигрантов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру