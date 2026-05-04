Мишустин внес в Госдуму инициативу об увеличении пошлин для мигрантов

На рассмотрение Государственной думы 4 мая поступил законопроект об усилении контроля за пребыванием иностранных граждан на территории России, следует из данных с сайта нижней палаты парламента. Федеральную инициативу внес премьер-министр Михаил Мишустин. Документ предусматривает увеличение пошлин для мигрантов за выдачу вида на жительства с 6 до 30 тысяч рублей, за получение разрешения на временное проживание с 1,9 до 15 тысяч рублей, за повышение пошлины на выдачу разрешения на работу — с 4,2 до 5 тысяч рублей. Проект закона планируют рассмотреть на заседании профильного комитета 12 мая.

"На заседании совета Государственной думы 12 мая определимся со сроками его дальнейшего рассмотрения. Вопросы совершенствования миграционной политики для нас приоритет. В этой связи постараемся рассмотреть инициативу как можно быстрее", — приводят слова Володина в пресс-службе нижней палаты парламента.

Инициативой также предлагается увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников до 15 тысяч рублей за каждого трудоустроенного мигранта. В пояснительной записке целесообразность поправок обосновали примером повышения пошлин для иностранцев из зарубежной практики. По словам Володина, повышение пошлин приведет к ежегодному пополнению федерального бюджета на сумму более 15 млрд рублей. Он также выразил мнение, что в России необходимо совершенствовать миграционную политику, а пребывание иностранцев должно иметь экономические обоснования.

Всего с 2024 года в нижней палате парламента приняли 22 закона, направленных на ужесточение миграционной политики в стране. Сейчас на рассмотрении находится инициатива о расширении почти вдвое перечня для административного выдворения нарушивших закон иностранцев. Документ внесли в Госдуму 30 марта. Проект закона подготовил комитет по государственному строительству и законодательству. В феврале Минфин также предложил повысить стоимость патента для мигрантов из безвизовых стран, ввести плату за проживание их детей в России и усилить контроль за доходами иностранцев.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру