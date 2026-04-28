ЗакС внес в ГД инициативы о маркировке питомцев и о персональных данных умерших

На рассмотрение Государственной думы поступили две федеральные инициативы Законодательного собрания Петербурга, обратил внимание ЗАКС.Ру. Первая из них посвящена введению обязательной маркировки домашних животных, внесенных в специальный реестр, вторая — вопросу обращения с персональными данными покойников. Оба законопроекта появились в электронной базе федерального парламента 28 апреля.

Оба законопроекта были внесены в ЗакС в 2024 году и приняты в марте и апреле 2025 года соответственно. Первая инициатива предусматривает изменение законов "Об ответственном обращении с животными" и "О ветеринарии". ЗакС предлагает создать единый реестр домашних животных с информацией о питомцах определенных видов и об их владельцах. Сами хозяева животных, включенных в список, должны будут их маркировать и регистрировать.

Предполагается, что подобная мера позволит находить владельцев потерявшихся животных и тем самым уменьшит количество безнадзорных четвероногих на улицах.

Вторая инициатива корректирует закон "О персональных данных". Сейчас согласиться на обработку персональных данных умершего человека могут его наследники, если согласие не было получено при его жизни. Депутаты хотят дополнить норму, позволив решать судьбу таких сведений лицам, занятым погребением покойного. Как следует из пояснительной записки к проекту, его появление связано со сложностями, с которыми могут столкнуться занимающиеся похоронами люди не из числа наследников. Так, им могут отказать в выдаче документов для погребения из-за отсутствия согласия на обработку данных. Законопроект призван устранить эту проблему.

Накануне в электронной базе Думы появился еще один законопроект, представленный петербургским ЗакСом. Он предусматривает возможность государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных НКО, занятых пропагандой раздельного сбора отходов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру