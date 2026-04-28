Шишлов откажется от депутатского мандата

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Александр Шишлов намерен отказаться от депутатского мандата, сообщил 28 апреля спикер городского парламента Александр Бельский. Заявление депутата рассмотрят на пленарном заседании, которое состоится в среду, 29 апреля.

"Законодательное собрание рассмотрит заявление депутата Александра Шишлова", — написал Бельский в соцсетях.

Причины решения Шишлова председатель ЗакСа не назвал. По его словам, кроме "яблочника" сложить полномочия намерен и член фракции "Единая Россия" Александр Малькевич. Последний намерен отправиться на СВО.

На прошлой неделе Петроградский районный суд оштрафовал Шишлова на полторы тысячи рублей за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Причиной для разбирательства послужил репост интервью основателя "Яблока" Григория Явлинского с упоминанием оппозиционера Алексея Навального*. Из-за этого Шишлов не сможет баллотироваться в ЗакС в сентябре, поскольку законодательство запрещает привлеченным по этой статье участвовать в выборах в течение года.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

