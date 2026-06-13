Чиновники Смольного опередили депутатов ЗакСа в командном марафоне

В Петербурге 13 июня состоялся командный марафон "Экиден 42195/6". В нем, среди прочих, приняли участие команды Законодательного собрания и администрации города. Результат бегунов из Смольного "Команда губернатора" оказался лучше, чем у парламентариев. Так, чиновники преодолели дистанцию за 3 часа 16 минут, а депутаты — за 3 часа и 47 минут, на полчаса больше.

Участниками "Команды губернатора" стали вице-губернатор Борис Пиотровский, глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов, председатель комитета финансов Светлана Енилина, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов и его заместитель Дарья Глинка, а также зампред комитета по соцполитике Дмитрий Яворский. Честь Законодательного собрания на соревнованиях защищали депутаты Дмитрий Панов, Денис Четырбок, Дмитрий Дмитриев, Антон Рудаков и член молодежного парламента при Заксобрании Николай Дымов.

Отметим, чиновники и депутаты соревновались в разных категориях. Так, "Парламент СПб" занял 68-е место из 72 среди мужских команд, а "Команда губернатора" —100-е место из 310 в числе смешанных сборных.

Лучший показатель продемонстрировала мужская команда "ЦСКА 1". Она пробежала дистанцию за 2 часа и 3 минуты. Судя по информации с сайта "Экидена", это рекорд трассы. Маршрут пролегал по центральным улицам Петербурга. Общая длина дистанции составила 42195 метров. Всего в забеге приняли участие 409 команд.

"Экиден" проходит в Северной столице уже четвертый год подряд. Относительно прошлого года петербургским депутатам удалось улучшить результат на несколько минут. В 2025 году для преодоления дистанции законотворцам потребовалось 3 часа 58 минут. В команду парламентариев тогда вошел, в том числе, депутат Михаил Барышников.

Екатерина Гусева / Фото: Дмитрий Панов