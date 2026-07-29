Анисимов отчитался о доходе в 1,2 млн рублей за 2025 год

Заместитель руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Анисимов заработал в 2025 году 1,18 млн рублей, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. "Яблочник" представил декларацию с доходами и расходами в качестве кандидата на выборы в Государственную думу.

Судя по отчету, из недвижимости у Анисимова имеются два земельных участка в Ленинградской области размером 2 и 7,5 сотки соответственно, купленные в 2025 году. В совокупности они оцениваются в 1 млн рублей, следует из декларации с расходами. "Яблочник" также владеет квартирой и комнатой в коммунальной квартире. Недавно он приобрел китайский внедорожник GWM TANK 2025 года выпуска. Машину он купил за 4,8 млн рублей, взятых в кредит.

Всего Анисимов отчитался о четырех сделках в 2025 году. Помимо земельных участков и внедорожника, парламентарий приобрел за отчетный год легковой седан BMW, но позже его продал. Также у него открыты 12 банковских счетов, общая сумма остатка на них составляет чуть больше четырех тысяч рублей. В качестве источников доходов парламентарий указал зарплату депутата, средства от партии и социальные пособия.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов "Яблока" на выборы в Госдуму. Анисимов баллотируется в нижнюю палату парламента по партийному списку под вторым номером.

Депутат также зарегистрирован кандидатом по одномандатному округу №4 на выборы в Заксобрание Петербурга. Анисимов планировал баллотироваться и по общегородскому списку "Яблока", однако на прошлой неделе Горизбирком отказал партии в регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу. Жалобу на решение ГИК собираются рассмотреть в Центризбиркоме в эту пятницу, 31 июля.

Сейчас на сайте ЦИК доступны декларации доходов зарегистрированных кандидатов партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Яблоко", "Родина", Партии пенсионеров и "Коммунистов России". Аналогичные отчеты предоставляют претенденты на выдвижение в Заксобрание, они опубликованы на сайте Горизбиркома. Например, самый высоких доход среди действующих депутатов за 2025 год продемонстрировал парламентарий Александр Рассудов. Судя по декларации, он заработал 226 млн рублей. Спикер ЗакСа Александр Бельский задекларировал доход в 9,9 млн рублей, а лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов отчитался о заработке в 5,9 млн рублей. Подробнее о доходах и имуществе депутатов Заксобрания — в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру