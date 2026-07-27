Депутат Павлов заработал за 2025 год 5,9 млн рублей

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов задекларировал доход в размере 5,88 млн рублей за 2025 год. Сведения опубликованы 27 июля на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в разделе с декларациями зарегистрированных кандидатов в депутаты городского парламента. Павлов планирует переизбраться в ЗакС на новый срок по одномандатному округу № 24.

В декларации Павлов отчитался о земельном участке площадью 14,8 соток и о жилом доме площадью 56,9 квадратных метра. Парламентарий указал в собственности две квартиры, их площадь составляет 79,1 и 260,8 квадратных метра соответственно. Кроме того, депутат указал доли в трех квартирах. Также Павлов владеет 12 нежилыми помещениями, в том числе двумя закрытыми автостоянками, гостиничным корпусом площадью 368 "квадратов" и двумя зданиями площадью 438,7 и 734 квадратных метра. Все объекты находятся в Петербурге.

В декларации Павлов отчитался о мотоцикле марки Harley-Davidson 2009 года выпуска и указал акции компаний "Петрострой", "Меркурий" и "Управляющая компания "Альянс". Помимо этого, он владеет долями в шести организациях. У депутата Заксобрания имеются 18 банковских счетов, на которых хранится более 609 тысяч рублей.

Коллега Павлова по парламентской фракции Дмитрий Панов возглавляет общегородской список партии на выборы в Заксобрание. Он также выдвинут по избирательному округу № 8 и баллотируется в Государственную думу в составе федерального списка и по одномандатному округу № 214. Парламентарий задекларировал общую сумму доходов в 6,043 млн рублей. Судя по декларации, ему принадлежит петербургская квартира площадью 116,8 квадратных метра, а также треть другой квартиры площадью 54,6 квадратных метра. Из собственности депутат отчитался о восьми счетах в российских банках, на которых хранится чуть больше 37,5 тысяч рублей.

Депутат ЗакСа от "Новых людей" Ольга Герасина идет в общегородском списке партии под вторым номером. Она задекларировала за 2025 год доход в размере 5,77 млн рублей. Из недвижимости она указала земельный участок площадью 2155 "квадрата", жилой дом размером 148,7 квадратных метров и квартиру площадью 277,9 квадратных метра. Также она отчиталась о двух нежилых помещениях площадью 12,9 и 18,5 квадратных метров соответственно. Вся недвижимость парламентария расположена в пределах Петербурга.

Герасина также задекларировала три транспортных средства: автомобиль марки BMW X6 2021 года выпуска, Porsche Carrera 2005 года производства и автомобиль Harley-Davidson 2011 года. Кроме того, депутат указала четыре банковских счета, на которых хранится 577,8 тысячи рублей.

Отметим, среди зарегистрированных кандидатов "Новых людей" шесть человек указали нулевой уровень доходов по итогам 2025 года. Среди них оказалась бывшая глава МО № 72 (ныне "Николаевский") Ольга Тенищева. Из собственности она отчиталась только о квартире площадью 32 "квадрата" в Ростовской области. Напомним, на прошлой неделе теризбирком отказал экс-муниципалу в регистрации на выборы в качестве одномандатника. Сейчас Тенищева планирует баллотироваться в составе региональной группы № 22.

"Новые люди" определились с кандидатами на выборы в Заксобрание в начале июля. На региональной конференции также выдвинули кандидатуры главы петербургского отделения партии Анастасии Васильевой и главы МО "Северный" Юрия Куликова. Васильевой досталось последнее место в пятерке лидеров общегородского списка, а Куликов собирается баллотироваться по одномандатному округу № 6.

Сейчас на сайте Горизбиркома также доступны декларации доходов зарегистрированных кандидатов партий "Зеленые", "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия". Так, председатель Заксобрания Александр Бельский задекларировал доход в размере 9,9 млн рублей за 2025 год, вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий — 12 млн рублей. Руководитель городского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова отчиталась о 670 тысячах рублей. Данные о доходах опубликованы и кандидатов от "Зеленых". В частности, депутат Заксобрания Марина Шишкина указала заработок за 2025 год в размере 7,28 млн рублей. Подробнее о декларациях депутатов, зарегистрированных на перевыборы в петербургский парламент, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру