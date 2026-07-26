ТИК отказала восьмерым кандидатам от СР в регистрации на выборы в МО "Автово"

Восемь кандидатов от "Справедливой России" получили отказы в регистрации на выборы в МО "Автово", рассказал ЗАКС.Ру 26 июля глава муниципалитета Илья Шмаков. Решение об этом вынесла накануне вечером ТИК №41, которая отвечает за проведение выборов в МО.

Отказы в регистрации получили кандидаты Лариса Гусарова, Вадим Давыдов, Марина Корзунова, Виктор Лагун, Валентина Маринеско, Денис Мартьянов, Ольга Михайлова и Светлана Тетерина. Пятеро из них заседают в нынешнем совете МО "Автово". Основаниями для решения во всех случаях назвали отсутствие в поданных кандидатами документах решения о создании избирательного объединения с актуальной информацией о его названии.

Сам Шмаков заявил ЗАКС.РУ, что кандидаты предоставили в комиссию все необходимые документы. По его словам, справороссы готовятся обжаловать решение теризбиркома в Городском суде Петербурга.

— Я надеюсь, что, по крайней мере, в Городском суде мы выиграем, и нас зарегистрируют. В районном суде, я думаю, что особых перспектив нет. [...] А Городской — мы там еще поборемся. Если надо, дойдем и до Верховного суда, — сообщил муниципал.

На предстоящих выборах в "Автово" кандидаты будут бороться за 20 мест в муниципальном совете. По итогам предыдущих выборов, состоявшихся в 2021 году, представители "Справедливой России" получили 19 мандатов. В этом году СР выставила 20 претендентов. Решения по регистрации оставшихся 12 кандидатов ТИК №41 вынесет на заседаниях 26 и 29 июля.

Ранее отказы в регистрации на выборы в Законодательное собрание получили представители СР Манефа Королева, Александр Лысов, Наталья Миронова и ряд других кандидатов. В то же время ряд кандидатов от партии были зарегистрированы. В частности, соответствующее решение ТИК №2 вынесла в отношении экс-главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной.

С отказами в регистрации на выборы в ЗакС сталкивались и представители других партий. В пятницу Горизбирком отказался регистрировать список "Яблока", сославшись на обнаруженные проблемы с документами. В других случаях отказы получали, в частности, представители "Новых людей".

Выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним будет идти три дня. На муниципальном уровне, помимо "Автово", состоятся довыборы еще в три МО. Также петербуржцам предстоит выбирать депутатов ЗакСа и Госдумы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру