Дмитриева и Егорова зарегистрированы кандидатами в ГД по 217-му округу

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева ("Новые люди") зарегистрирована кандидатом на выборы в федеральный парламент по 217-му избирательному округу, информация об этом появилась в ГАС "Выборы". Одновременно с ней регистрацию по тому же округу прошла и депутат Законодательного собрания Петербурга Любовь Егорова.

Судя по ГАС "Выборы", всего по 217-му округу выдвинуты девять кандидатов. Помимо Егоровой и Дмитриевой, этап регистрации преодолел только выдвинутый от "Яблока" Виталий Исаков.

Егорова баллотируется как в Госдуму, так и в Заксобрание. В городской парламент она выдвинута под первым номером в составе региональной группы кандидатов №22.

Дмитриева и Егорова уже соперничали в 217-м избирательном округе на предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году. В тот раз Дмитриева одержала победу, за нее проголосовали 48,2 тысячи избирателей. Егорова с 30,1 тысячи голосов финишировала второй.

Выборы состоятся 20 сентября, голосование по ним будет длиться три дня. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и ЗакСа. Также состоятся выборы в МО "Автово" и довыборы еще в трех муниципалитетах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру