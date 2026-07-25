Анисимова зарегистрировали на выборы в ЗакС

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Дмитрий Анисимов зарегистрирован кандидатом на выборы в городской парламент, информация об этом появилась 25 июля в системе ГАС "Выборы". Баллотироваться политик будет по 4-му избирательному округу.

На выборы по 4-му округу также заявились Оксана Андреева ("Новые люди"), Нэлли Вавилина ("Справедливая Россия"), Николай Смоктий (КПРФ), Александр Устименко (ЛДПР), Константин Чебыкин ("Единая Россия") и Кристина Черемных ("Зеленые"). Этап регистрации, помимо Анисимова, уже преодолели Андреева, Чебыкин и Черемных.

Судя по ГАС "Выборы", к моменту выхода заметки регистрацию получили семь кандидатов от "Яблока" по одномандатным округам. Отказы в регистрации получили 11 кандидатов от партии.

Кроме того, 25 июля о регистрации кандидатом в Государственную думу сообщил в социальных сетях Дмитрий Хорзов, выдвинутый "Яблоком" по 218-му округу. Накануне он же сообщил, что зарегистрирован кандидатом в Заксобрание по 20-му избирательному округу. В обоих случаях информация пока не получила отображения в ГАС "Выборы".

Анисимову 35 лет, в "Яблоке" он состоит с 2017 года. Депутатский мандат он получил в минувшем мае после того, как предыдущий глава фракции Александр Шишлов сложил полномочия. На выборы в ЗакС Анисимов шел не только по одномандатному округу, но и во главе списка "Яблока". Накануне Горизбирком отказал партии в регистрации списка, об этом читайте в материале ЗАКС.Ру. Кроме того, политика выдвинули под вторым номером в составе федерального списка "Яблока" в Госдуму.

Накануне ТИК №44 отказала в регистрации кандидатом в ЗакС экс-депутату МО "Большая Охта" Манефе Королевой. Бывший мундеп собиралась баллотироваться по одномандатному округу №7 от "Справедливой России". Отказы в регистрации также получили выдвинутые СР Ирина Туманова и Александра Смолина, выдвинутые по 2-му и 20-му округу соответственно.

Ранее ЗАКС.Ру писал об отказах в регистрации, вынесенных нескольким кандидатам от "Новых людей". В их числе оказалась и бывшая глава местной администрации МО "№72" (ныне "Николаевский") Ольга Тенищева.

Выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним начнется 18 сентября. В рамках Единого дня голосования петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и ЗакСа. Также выборы пройдут в МО "Автово", а еще в трех муниципалитетах состоятся довыборы в местные советы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру