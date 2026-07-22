Кандидату "Новых людей" Тенищевой отказали в регистрации на выборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №29 отказала в регистрации на выборы депутатов Законодательного собрания кандидату "Новых людей", бывшей главе местной администрации МО "№72" (сейчас он называется МО "Николаевский") Ольге Тенищевой. Соответствующее решение опубликовано на сайте теризбиркома 22 июля. Тенищева собиралась баллотироваться в городской парламент по одномандатному округу №22 во Фрунзенском районе.

"Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва, Тенищевой Ольге Гильмановне, выдвинутой избирательным объединением "Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии "Новые люди" по одномандатному избирательному округу №22 в связи с отсутствием среди документов, представленных для регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с законом для регистрации кандидата", — говорится в решении ТИК №29.

По данным комиссии, при подаче документов для регистрации Тенищева не представила в избирком бумаги, подтверждающие изменения данных о кандидате или их отсутствие. В решении ТИК не уточняется перечень недостающих справок. В беседе с ЗАКС.Ру Тенищева также не смогла вспомнить, подавала она эти бумаги в избирком или нет. По ее информации, у другого кандидата-одномандатника от "Новых людей" также не нашли эти документы, однако его смогли зарегистрировать.

— Слушайте, это такая очень сложная история. Я уже, знаете, в этой суете и не уверена: подавала или не подавала, или они меня обманули, или я как‑то действительно пропустила этот момент. [...] Возможно, это была моя ошибка, а возможно — их. [...] Честно говоря, к своему большому сожалению, не удивлена. Результат такой, — сказала Тенищева.

На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, планирует ли она обжаловать решение комиссии об отказе в регистрации на выборы, Тенищева ответила: "Скорее всего, да". По ее словам, окончательное решение будет принято позже.

"Новые люди" также выдвигали Тенищеву первым номером в составе региональной группы №22. На момент публикации заметки в ГАС "Выборы" нет отметки об отказе в регистрации по этой территории.

Помимо Тенищевой, по одномандатному округу №22 подали документы глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов ("Единая Россия"), депутат Заксобрания Павел Иткин (ЛДПР), Адриан Гранишевский ("Яблоко"), Сергей Ивлиев (КПРФ) и Вадим Мамаев ("Справедливая Россия"). Сейчас статус зарегистрированного кандидата получил только Жолдасов.

Тенищевой 46 лет. Она родилась в Ростове-на-Дону в 1980 году. В 2010 году закончила Северо-Западную академию государственной службы. С 2017 по 2019 занимала должность замдиректора в Центре развития и поддержки предпринимательства. В ноябре 2019 года возглавила местную администрацию МО №72. В октябре 2024 года она покинула администрацию муниципалитета. В прошлом состояла в Партии Роста и баллотировалась от нее в МО №75, однако не смогла пройти в совет. Сейчас Тенищева работает директором по развитию в компании "Невская Строительная Корпорация".

Два дня назад ТИК №54 также отказал в регистрации на выборы в городской парламент другому кандидату "Новых людей" Дмитрию Гинтовту. По данным комиссии, он не предоставил справку об отсутствии у него иностранных счетов и вкладов или документы о ликвидации зарубежных активов при их наличии. Он планировал баллотироваться в ЗакС по одномандатному округу №3.

Выборы в Заксобрание состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Одновременно в эти дни в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы и МО "Автово". В трех муниципалитетах города теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру