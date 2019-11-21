Администрацию МО № 72 возглавила экс-кандидатка от Партии Роста

Муниципальный совет МО № 72 на заседании20 ноября назначил главой местной администрации бывшую заместительницу директора «Центра развития и поддержки предпринимательства» Ольгу Тенищеву. Трансляцию заседания вела группа «Новости Купчино».

За Тенищеву проголосовали 14 из 19 присутствовавших муниципальных депутатов. Еще пять человек отдали предпочтение теперь уже экс-руководителю местной администрации Илье Бондареву.

Тенищева была кандидатом в муниципальные депутаты МО № 75 от Партии Роста. В одной команде с ней шел руководитель петербургского отделения партии Павел Швец, в последствии избравшийся, а затем возглавивший соседний муниципалитет № 72.

В ходе единого дня голосования Тенищева, будучи членом УИК № 2140, вошла в число представителей Партии Роста, отстраненных с избирательных участков по решению Фрунзенского районного суда.

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