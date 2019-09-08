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17:46

"Наблюдатели Петербурга": От выборов во Фрунзенском районе отстранили 16 членов УИК

фото ЗакС политика "Наблюдатели Петербурга": От выборов во Фрунзенском районе отстранили 16 членов УИК

"Наблюдатели Петербурга" опубликовали список петербуржцев, которых под разными предлогами сегодня отстранили от участия в выборах во Фрунзенском районе: все они - члены участковых избирательных комиссий, обычно с правом совещательного голоса.

Все дела стремительно рассматриваются во Фрунзенском райсуде начиная с 12:30. На данный момент отчисленными значатся 16 человек: Позднякова Екатерина Викторовна (УИК № 2126); Дудина Яна Александровна (УИК № 2146); Григорьев Роман Николаевич (УИК № 2169); Смирнов Владимир Валерьевич (УИК № 2110); Туваев Сергей Сергеевич (УИК № 2110); Тенищева Ольга Гильмановна (УИК № 2140); Александров Александр Сергеевич (УИК № 2109); Костыряченко Максим Юрьевич (УИК № 2146); Рисункова Мария Александровна (УИК № 2111); Клюков Александр Евгеньевич (УИК № 2116); Егоров Андрей Евгеньевич (УИК № 2117); Соловьева Кристина Олеговна (УИК № 2110); Семичев Павел Михайлович (УИК № 2124); Патронов Сергей Валентинович (УИК № 2108); Попова Евгения Олеговна (УИК № 2108); Ракул Дмитрий Петрович (УИК № 2106).

Также с утра сотрудники некоторых УИК подверглись различным нападениям. Например, члена УИК 1614 Анну Шлейникову облили зеленкой, перед этим предложив деньги за "сговорчивость". Двое неизвестных ударили члена УИК 1619 Георгия Медвинского, когда он направлялся в избирком. Удар в лицо получил член УИК 1615 Родион Поручиков.

Представитель ГИК в беседе с сотрудниками Центризбиркома, проводимой в формате видеоконференц-связи, Алла Егорова не смогла ответить, почему обозначенных граждан сняли с выборов в Петербурге.

- Сейчас эта информация уточняется, - сообщила Егорова.

- Да, хотелось бы получить возможность еще раз вывести вас на связь, и где-то в течение часа, чтобы вы уточнили данную информацию и обстоятельства, при вдруг суды стали принимать решения об удалении наблюдателей - чего нет пока ни в одном регионе РФ, - наказал член ЦИК.

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