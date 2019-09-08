Неизвестные побили члена УИК 1619 с правом решающего голоса

Неустановленные личности применили силу к члену участковой избирательной комисии 1619 с правом решающего голоса Георгию Медвинскому, сообщили "Наблюдатели Петербурга" ЗАКС.Ру.

"На меня напали двое неизвестных по дороге на УИК. Их было несколько, они подбежали, ударили несколько раз, а затем скрылись", - рассказал он в беседе с "МБХ медиа".

Ранее сегодня, напомним, некая дама за "несговорчивость" облила зеленкой члена участковой избирательной комиссии 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову.