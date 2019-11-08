Выборы и раскол: О чем говорили на конференции «Единой России» в Петербурге

На конференции петербургского отделения «Единой России» 8 ноября главными ораторами были лидер единороссов города, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и беспартийная вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Они в много говорили о прошедших выборах и немного - о грядущих. Не забыли и про раскол в партии, который, по мнению Макарова, путь к проигрышу во всех делах.

В самом начале конференции зал культурно-досугового центра «Московский» был заполнен практически полностью. Как людьми, так и символикой «Единой России».

Потратив несколько минут на необходимые формальности, глава местного отделения партии и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с получасовой речью. По его мнению, самое знаковое событие 2019 года - прошедшие выборы. О них он и говорил большую часть времени.

В единый день голосования петербуржцы-ленинградцы абсолютным большинством проголосовали за «лидерскую стратегию» Александра Беглова, считает депутат. Парой предложений похвалив нового губернатора, Макаров перешел к более жестким выборам - муниципальным.

Выступая перед однопартийцами, он напомнил, что в ходе кампании им пришлось столкнуться и с грязью, и с компроматом, и с провокацией, и с введением в заблуждение избирателей. Все удалось преодолеть - партия получила места в 108 муниципальных округах из 110, в которых проходили выборы. Теперь надо оправдать ожидания избирателей и выполнить все обещанное во время агитации, заявил Макаров.

Тему выборов поддержала и вице-губернатор Любовь Совершаева. Беспартийная чиновница считает, что кампания завершилась успешно: Беглов стал главой города, а 62% мандатов муниципальных депутатов получили представители «Единой России».

Сидевшие в зале во время речей именитых выступающих скучали. Аплодисменты если и начинали раздаваться, то с задних рядов. Затем уже их подхватывали единороссы на передних местах, отрываясь от своих телефонов, разрисовывания проектов решений и сбрасывая с себя дремоту. Сильного оживления не привнесла в зал и тема внутреннего раскола партии.

По словам Макарова, никто извне не может нанести партии урон, но проблема растет внутри. Спикер уверен, что именно раскол стал одной из причин проигрыша «Единой России» в некоторых районах: Калининском, Фрунзенском, Выборгском и Центральном.

- Раскол - это прямой путь к распаду корпорации, системы. Раскол - это прямой путь к проигрышу, к отрицательному результату во всех делах. Только единение! - наставлял однопартийцев Макаров.

Совершаева тоже считает, что успех на выборах мог быть более существенным. По сравнению с 2014 годов партия сдала позиции, заявила вице-губернатор.

- Нам всем, присутствующим в этом зале, я не отделяю исполнительную власть от «Единой России» в этой части, не удалось сформировать единую команду кандидатов в муниципальные советы. Мне кажется, это произошло по двум причинам. Прежде всего по некоторым вспышкам внутрипартийных конфликтов, но, к сожалению, об этом тоже надо говорить. Они существуют, и вы это лучше меня знаете. Во-вторых, это стремление некоторых различных групп сохранить контроль над муниципальным образованием, исключительно исходя из собственных интересов. Я имею ввиду 2021 год, - заявила Совершаева.

Спикер ЗакСа добавил, что в ближайшее время любые мероприятия и события будут связаны с приближающимися выборами депутатов Законодательного собрания города и Государственной Думы в 2021 году. О них забывать не стоит - еще за год до голосования партия должна понимать, как будет проводить кампанию, сообщил Макаров.

Пока же петербургское отделение «Единой России» решило поменять 10 членов в составе своего политического совета. Покинул руководящий орган депутат ЗакСа Андрей Анохин. Он это предложение воспринял со скучающим видом, а включенный в совет помощник Макарова и глава МО «Аптекарский остров» Никита Титенко своих эмоций не скрывал - сверкал улыбкой.

Также из совета исключили бывшего депутат ЗакСа Ватаняра Ягъя, главу МО «Коломяги» Сергея Борисенко, главу МО «Измайловское» Ольгу Бубнову, главу администрации МО «Аптекарский остров» Андрея Мартыненко, главу администрации МО «Кронверкское» Андрея Соколовского и еще четверых единороссов.

Вместе с Титенко на их места пришли дочь депутата ЗакСа Веры Сергеевой и глава МО «Пискаревка» Оксана Умнова, глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова и другие.

Изменения произошли и в составе президиума совета. Из него исключили главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца и руководителя Контрольно-счетной палаты Вадима Лопатникова. Вместо них назначены Титенко и аудитор КСП Юрий Шутов.

Голосовали за все решения на собрании поднятыми руками. В доли секунды председательствующие подсчитывали голоса: «за» - рук полный зал, «против» и «воздержавшихся» нет - партийное единение, раскол и не проглядывается. Голоса «против» появились только при тайном голосовании в состав президиума. Титенко там не пожелало видеть шесть человек, а Шутова - один.

После завершения конференции в холле образовалось две очереди. Одна к гардеробу, вторая - к Вячеславу Макарову. Единороссы фотографировались со спикером на фоне партийной символики, радостно улыбались и смеялись. Успевшие пораньше забрать верхнюю одежду из гардероба тоже были в предвкушении приятного вечера.

- Я бы сейчас не отказался от «рюмочки чаю». Как на это смотрите? - поинтересовался высокий мужчина у рядом стоящей женщины.

- А почему бы и нет! - поддержала предложение его собеседница.

Голосовать не пришлось, победа определенно была за «рюмочкой чая».

текст: София Саттарова/ фото: Михаил Масленников

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