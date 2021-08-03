Бизнес и депутаты: Кто кому нужен

скриншот трансляции круглого столаДепутаты Законодательного собрания вместе с представителями бизнеса 3 августа провели совместный круглый стол. Мероприятие заявлялось для обсуждения, нужны ли предпринимателям свои представители в парламенте. Мнения участников встречи разделились и по этому вопросу и по тому, насколько бизнес должен сам проявлять инициативу.

О месте бизнеса в законодательной власти пришли порассуждать действующие парламентарии Петербурга Михаил Амосов и Ирина Иванова (КПРФ), гендиректор производственной компании "ПетроСити" Александр Новиков, а также представитель Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Ирина Панченко и предприниматели среднего и малого бизнеса.

Поговорить во время круглого стола планировали о том, может ли сейчас бизнес участвовать в создании законопроектов и вообще надо ли ему это. С этого и начали, но постепенно обсуждение сошло на перечисление проблем предпринимателей и перепалкам между участниками мероприятия. Единственное в чем они сошлись - бизнесу и власти надо находить общий язык.

Сейчас между ними "полувоенное положение", считает генеральный директор торгово-промышленной группы "ПетроСити" Александр Новиков. По его мнению, разрыв между чиновниками и предпринимателями только растет, а отражается это все на потребителях. Для бизнеса, как и для всех остальных людей, главное - наличие прозрачных и правильных законов, честное правосудие, уменьшение коррупции и стабильность, отметил Новиков. Он уверен, что предпринимателям главное не мешать - тогда они сами со всем справятся. Из этого следует, что бизнесу свои представители во власти не очень и нужны, предположил Новиков:

- Нужны ли бизнесу люди в законодательной власти? Нет, не нужны. А вот власти такие люди нужны. И власть этих людей должна искать.

Депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова уверена, что власти нужны люди из бизнеса - профессионалы, которые знают эту область. Она заявила, что поддерживает идею непрофессионального парламента. Речь идет о ЗакСе, в котором депутаты не будут получать зарплату и работать в других организациях.

- Я за это, потому что врач должен лечить людей, потому что бизнесмен должен знать, что происходит у него на производстве и должен внести эту лепту в Законодательное собрание. <...> Ты должен чувствовать и должен знать, что происходит и как, и какая помощь и какая поддержка нужны сейчас, а не завтра, - сказала Иванова.

Идею непрофессионального парламента не поддержал муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. Он считает, что в таком случае парламентарии будут заниматься своим бизнесом, а не развитием города. Беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов отметил, что методы работы предпринимателей и парламентариев похожи:

- Бизнес - это всегда какие-то договоренности, какие-то сделки, люди учатся находить какое-то взаимоприемлемое решение. И, в принципе, этим же должны заниматься парламентарии. Имею ввиду, конечно, не конкретный денежный результат, а общественную выгоду и выгоду на следующих выборах.

Президент Национальной ассоциации грузоперевозчиков России Владимир Матягин считает, что сектор бизнеса должен быть представлен в парламентах. Это поможет писать действительно работающие законы, уверен Матягин. Сейчас, по его словам, люди не принимают участие в принятии законопроектов.

- Сегодня для бизнеса, для всех, что мешает: коррупция, поборы, несовершенное законодательство. <...> Несовершенное законодательство, которое формируется людьми, оторванными от специфики, от бизнеса - от всего, - заявил президент ассоциации грузоперевозчиков.

Его поддержал генеральный директор ООО "Рассвет" Сергей Чистый. Он сказал, что "на 100%" согласен со словами Матягина - это голос от бизнеса. Чистый считает, что защищать предпринимателей от проблем должна "наверно" законодательная власть.

Старший вице-президент и исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Ирина Панченко во время круглого стола заявила, что органы власти через палату транслируют нормативные документы для обсуждения. К этой возможности бизнес относится "пассивно", сказала Панченко.

- Почему-то никто ничего не хочет. Исправлять, какие-то предложения вносить в эти нормативные акты. А когда уже выходит закон, начинаются дебаты: чем он не нравится, почему он бизнесу не подходит, - отметила представитель ТПП.

Чистый на это ей заявил, что именно в задачи ее организации входит представление интересов предпринимателей.

На этом упреки друг другу не закончились. Директор союза производителей изделий легкой промышленности Светлана Молчанова поддержала своих коллег по цеху и стала высказывать претензии к представителям власти. Она заявила, что до пандемии коронавируса никто не помогал предпринимателям. Сейчас бизнес в парламентах никак не представлен, там представляют интересы жителей, заявила Молчанова.

Она предложила ввести квоты для представителей бизнеса в парламентах.

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов отметил, что предпринимателям не обязательно становиться депутатами. Для хорошей работы органов власти достаточно их плотного взаимодействия с различными ассоциациями и сообществами бизнеса, считает Сафонов. По его мнению, для этого можно вернуть парламентские слушания при участии предпринимателей.

- Система, когда один конкретный бизнесмен, предприниматель идет в политику, это плохо, это прямая дорога к коррупции. Если это будет диалог основанный на предпринимательских сообществах, где, может быть, не сами предприниматели будут работать с законопроектами, которые только в стадии разработки находятся, а может предпринимательские сообщества будут нанимать юристов или аккумулировать юристов из своих компаний, чтобы они поработали с документами и дали свои рекомендации законодателям, это нормальный, правильный механизм, - сказал Сафонов.

Он заявил, что за последнее время не был на мероприятиях по обсуждению проблем между властью и бизнесом в ЗакСе Петербурга. Правда подобное обсуждение все же проходило в городском парламенте, но не на стадии разработки законопроекта, а уже после его подписания губернатором.

В июле 2020 года ЗакС принял закон о запрете мини-баров в жилых домах. Против него выступили как представители бизнеса, так и горожане. Последние проводили акции против документа, но его все же приняли. Уже после этого в парламенте организовали рабочую группу по корректировке документа, куда пригласили и рестораторов. После недель обсуждений стороны смогли прийти к консенсусу - ограничения для центра города скорректировали.

София Саттарова