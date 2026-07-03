"Новые люди" выдвинули кандидатов на выборы в ЗакС

Петербургское отделение "Новых людей" 3 июля определилось с кандидатами на сентябрьских выборах в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Общегородской список возглавил депутат петербургского парламента Дмитрий Панов. Вторую строчку заняла его коллега Ольга Герасина. Третье место досталось замдиректора компании "НГ-Энерго", участнику праймериз "Единой России" Артему Николаеву.

На четвертой позиции оказался директор некоммерческой организации "Развитие ракеточных видов спорта" Алексей Кузнецов. Пятерку общегородского списка замыкает глава реготделения партии Анастасия Васильева.

"Новые люди" выдвинули претендентов по всем 25 одномандатным избирательным округам и региональным группам. Большинство кандидатов-одномандатников также стали лидерами соответствующих территориальных групп. Часть перечня партии заняли участники общественной организации "Деловая Россия". Также по одномандатному округу выдвинут глава фракции "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов.

Общегородской список "Новых людей" на выборах в ЗакС:

Депутат ЗакСа Дмитрий Панов; Депутат ЗакСа Ольга Герасина; Участник праймериз ЕР Артем Николаев; Директор НКО Алексей Кузнецов; Глава реготделения партии Анастасия Васильева.

Кандидаты "Новых людей" в ЗакС по одномандатным округам:

Округ № 1: Ольга Арно (реггруппа 1);

Округ № 2: Татьяна Есипенко (реггруппа 2);

Округ № 3: Дмитрий Гинтовт (реггруппа 3);

Округ № 4: Оксана Андреева (реггруппа 4);

Округ № 5: Илья Лещев (реггруппа 5);

Округ № 6: Юрий Куликов (реггруппа 6);

Округ № 7: Анна Рузайкина (реггруппа 7);

Округ № 8: Дмитрий Панов;

Округ № 9: Максим Миляев (реггруппа 9);

Округ № 10: Юлия Яркина (реггруппа 10);

Округ № 11: Илья Болдырев (реггруппа 11);

Округ № 12: Виктория Быкова (реггруппа 12);

Округ № 13: Дмитрий Маслов (реггруппа 13);

Округ № 14: Елизавета Рощина (реггруппа 14);

Округ № 15: Богдан Василенко (реггруппа 15);

Округ № 16: Алексей Кузнецов;

Округ № 17: Денис Романов (реггруппа 17);

Округ № 18: Андрей Бадьин (реггруппа 18);

Округ № 19: Евгений Жаров (реггруппа 19);

Округ № 20: Екатерина Сутурина (реггруппа 20);

Округ № 21: Михаил Ковалев (реггруппа 21);

Округ № 22: Ольга Тенищева(реггруппа 22);

Округ № 23: Илья Абрамовский (реггруппа 23);

Округ № 24: Дмитрий Павлов;

Округ № 25: Марина Кордюкова (реггруппа 25).

Ранее "Новые люди" утвердили федеральный список и озвучили кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу по Петербургу. Региональную группу возглавил московский чиновник из Росреестра Павел Корытников. Следом идет депутат ЗакСа Дмитрий Панов, также намеревающийся баллотироваться по округу № 214. По одномандатным округам выдвинули депутата Госдумы Оксану Дмитриеву и главу МО "Северный" Юрия Куликова. Они пойдут по округам № 217 и № 216 соответственно.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы и Заксобрания. На местном уровне выборы состоятся в МО "Автово". Также накануне избирательные кампании стартовали в трех муниципалитетах: МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру