"Новые люди" выдвинули кандидатов на выборах в Госдуму от Петербурга

Партия "Новые люди" 1 июля утвердила федеральный список и определилась с кандидатами по одномандатным округам на выборах в Государственную думу по Петербургу, сообщила секретарь городского штаба Анастасия Васильева. В региональную группу вошли восемь человек, часть списка заняли участники петербургского отделения общественной организации "Деловая Россия".
"Сейчас мы вместе с нашей петербургской командой находимся в Москве на съезде, а уже сразу по возвращению, 3 июля, мы проведем конференцию по выдвижению кандидатов в Законодательное Собрание Петербурга", — цитируют депутата Заксобрания Дмитрия Панова в пресс-службе партии.
Лидером территориальной группы стал бывший директор одного из филиалов ГУП "Мосгортранс" Павел Корытников. Панов оказался на второй строчке. Парламентарий также намерен баллотироваться в Госдуму по округу №214. Как писал ранее ЗАКС.Ру, переизбраться по округу №217 планирует депутат Оксана Дмитриева. На выборы в Госдуму также отправили главу МО "Северный" Юрия Куликова — он пойдет по округу № 216.
Кандидаты в Госдуму от "Новых людей" по региональному списку:
- Экс-директор одного из филиалов ГУП "Мосгортранс" Павел Корытников
- Депутат Заксобрания Дмитрий Панов
- Глава партийного комитета по развитию психологической помощи Вания Маркович
- Депутат МО "Светлановское" Илья Лещев
- Член петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Гинтовт
- Член петербургского отделения "Деловой России" Максим Миляев
- Член петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Маслов
- Депутат МО "№54" Богдан Василенко
Кандидаты в Госдуму от "Новых людей" по одномандатным округам:
- Округ № 211 — Максим Миляев
- Округ № 212 — предприниматель Евгений Жаров
- Округ № 213 — Дмитрий Гиновт
- Округ № 214 — Дмитрий Панов
- Округ № 215 — предпринимательница Виктория Быкова
- Округ № 216 — глава МО "Северный" Юрий Куликов
- Округ № 217 — депутат Госдумы Оксана Дмитриева
- Округ № 218 — правозащитница Екатерина Сутурина
При этом "Ротонда" со ссылкой на собственные источники пишет, что глава петербургского отделения "Новых людей" Анастасия Васильева пойдет на выборы в Госдуму от региональной группы, в которую входят Волгоградская и Астраханская области и Республика Калмыкия. Она также намерена баллотироваться в Заксобрание и в местный совет МО "Новоизмайловское", утверждает издание.
Ранее "Ведомости" писали, что депутата Госдумы от Петербурга Ксению Горячеву могут выдвинуть на сентябрьских выборах от Ленинградской области. Однако, по информации "Ротонды", ее определили в региональную группу от Тульской, Калужской, Тверской и Смоленской областей.
Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в трех муниципалитетах.
Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру