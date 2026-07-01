"Новые люди" выдвинули кандидатов на выборах в Госдуму от Петербурга

Партия "Новые люди" 1 июля утвердила федеральный список и определилась с кандидатами по одномандатным округам на выборах в Государственную думу по Петербургу, сообщила секретарь городского штаба Анастасия Васильева. В региональную группу вошли восемь человек, часть списка заняли участники петербургского отделения общественной организации "Деловая Россия".

"Сейчас мы вместе с нашей петербургской командой находимся в Москве на съезде, а уже сразу по возвращению, 3 июля, мы проведем конференцию по выдвижению кандидатов в Законодательное Собрание Петербурга", — цитируют депутата Заксобрания Дмитрия Панова в пресс-службе партии.

Лидером территориальной группы стал бывший директор одного из филиалов ГУП "Мосгортранс" Павел Корытников. Панов оказался на второй строчке. Парламентарий также намерен баллотироваться в Госдуму по округу №214. Как писал ранее ЗАКС.Ру, переизбраться по округу №217 планирует депутат Оксана Дмитриева. На выборы в Госдуму также отправили главу МО "Северный" Юрия Куликова — он пойдет по округу № 216.

Кандидаты в Госдуму от "Новых людей" по региональному списку:

Экс-директор одного из филиалов ГУП "Мосгортранс" Павел Корытников Депутат Заксобрания Дмитрий Панов Глава партийного комитета по развитию психологической помощи Вания Маркович Депутат МО "Светлановское" Илья Лещев Член петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Гинтовт Член петербургского отделения "Деловой России" Максим Миляев Член петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Маслов Депутат МО "№54" Богдан Василенко

Кандидаты в Госдуму от "Новых людей" по одномандатным округам:

Округ № 211 — Максим Миляев

Округ № 212 — предприниматель Евгений Жаров

Округ № 213 — Дмитрий Гиновт

Округ № 214 — Дмитрий Панов

Округ № 215 — предпринимательница Виктория Быкова

Округ № 216 — глава МО "Северный" Юрий Куликов

Округ № 217 — депутат Госдумы Оксана Дмитриева

Округ № 218 — правозащитница Екатерина Сутурина

При этом "Ротонда" со ссылкой на собственные источники пишет, что глава петербургского отделения "Новых людей" Анастасия Васильева пойдет на выборы в Госдуму от региональной группы, в которую входят Волгоградская и Астраханская области и Республика Калмыкия. Она также намерена баллотироваться в Заксобрание и в местный совет МО "Новоизмайловское", утверждает издание.

Ранее "Ведомости" писали, что депутата Госдумы от Петербурга Ксению Горячеву могут выдвинуть на сентябрьских выборах от Ленинградской области. Однако, по информации "Ротонды", ее определили в региональную группу от Тульской, Калужской, Тверской и Смоленской областей.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в трех муниципалитетах.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру