ТИК №7 назначила довыборы в "Красненькую речку"

Территориальная избирательная комиссия №7 назначила 30 июня довыборы в МО "Красненькая речка", сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин в социальных сетях. Довыборы пройдут по многомандатному избирательному округу №2.

"Этап выдвижения кандидатов начнется со дня официального опубликования решения ТИК №7 о назначении выборов", — уточнил председатель ГИК.

Ранее днем решения о назначении довыборов приняли ТИК №27 и ТИК №49. В рамках процедуры планируется заместить вакантные места в МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" соответственно.

Выборы назначены на 20 сентября. Помимо довыборов в три муниципальных совета также запланированы выборы в МО "Автово". За их проведение отвечает ТИК №41. К моменту выхода заметки информация о назначении выборов на сайте теризбиркома отсутствовала.

В рамках Единого дня голосования 20 сентября петербуржцам также предстоит выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Голосование продлится в течение трех дней, оно стартует 18 сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру