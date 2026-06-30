ТИК №27 назначил выборы в МО "Новоизмайловское"

Территориальная избирательная комиссия №27 назначила дополнительные выборы депутатов местного совета МО "Новоизмайловское" на 20 сентября, сообщил глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в соцсетях. Решение приняли 30 июня на заседании членов Теризбиркома. В местном совете МО "Новоизмайловское" вакантны четыре депутатских мандата.

Также на 30 июня запланировали заседания ТИК №49 по назначению довыборов в МО "Оккервиль" и ТИК №7 по определению даты выборов в МО "Красненькая речка". Информации о проведении заседания ТИК №41 о назначении выборов депутатов МО "Автово" на сайте пока нет.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Петербурга и МО "Автово". Довыборы пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Обновление. ТИК №49 назначил выборы депутатов МО "Оккервиль" на 20 сентября.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру