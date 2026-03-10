Дмитриева собирается снова баллотироваться по 217-му округу

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева рассказала "Ведомостям", что снова собирается баллотироваться на новый срок. Для нее следующий созыв Госдумы может стать восьмым за ее политическую карьеру. Она избирается в нижнюю палату парламента с 1999 года. В период с 2016 по 2021 год она являлась депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Баллотироваться Дмитриева собирается по своему "родному" 217-му округу. Сейчас в эту территорию входят Колпинский, Фрунзенский и часть Центрального районов. Выдвигаться она собирается от партии "Новые люди". В Петербурге Дмитриева возглавляет региональный политический совет (при этом фактическим руководителем отделения является Анастасия Васильева). Депутат Заксобрания Дмитрий Панов, курирующий избирательную кампанию в Петербурге, подтвердил "Ведомостям" желание поддержать Дмитриеву при выдвижении.

Дмитриева является соавтором ключевых законов, связанных с бюджетом, и трудилась в профильных органах парламента. В частности, она занималась разработкой первой редакции Бюджетного кодекса, принятого в 1998 году. Несколько месяцев в 1998 году занимала пост министра труда и социального развития в составе правительства Сергея Кириенко.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут 20 сентября. Также в Петербурге в эти дни будут выбирать депутатов Законодательного собрания и некоторых муниципальных образований.

В начале марта "Новые люди" провели в Петербурге всероссийский съезд, на котором отметили шестилетие партии.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру