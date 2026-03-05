Агитаторы "Новых людей" начнут раздавать Wi-Fi

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков во время съезда в Петербурге 5 марта представил однопартийцам новую "функцию" агитаторов, которые будут работать во время избирательной кампании. У них появятся точки доступа к интернету. Инициатива подготовлена в связи с участившимся отключением связи в регионах. Инструкции по подключению разместят на рюкзаках агитаторов.

– Мы подумали, что в этом году наша агитация будет особенной. Будет сразу же, в моменте, приносить пользу людям. Наши агитаторы могут раздавать интернет. У каждого агитатора будет QR-код, по которому каждый человек сможет пройти и подключиться к Wi-Fi. Дальше человек проходит форму регистрации. Чтобы Роскомнадзор нас сразу не заблокировал, мы включили сразу все галочки, – рассказал Даванков.

На экране в эту минуту демонстрировали примерный вид интерфейса для подключения. Предполагается, что пользователю нужно будет оставить номер телефона и поставить отметки напротив пунктов "Я не террорист", "Я не экстремист", "Я не оператор беспилотника". Зал отреагировал смехом. Даванков добавил, что систему еще могут доработать в будущем.

Отметим, в Петербурге также наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. По подсчетам Собака.ru, в 2025 году жители города в сумме сталкивались с проблемами в сети около 36 дней.

"Новые люди" впервые провели всероссийский съезд в Петербурге. На нем собрались несколько сотен партийцев. Также с приветственным словом от президента к участникам съезда обратился начальник управления администрации президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру