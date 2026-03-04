Бельский заявил об отсутствии планов возглавить список ЕР на выборах в Госдуму

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский не планирует возглавлять список "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную думу, об этом он заявил 4 марта в ходе брифинга с журналистами. При этом он подчеркнул, что подобное решение не может приниматься им единолично, а должно формироваться членами партии.

— Таких планов нет, и решение такое принимается не мной лично, а партией "Единая Россия". Пока еще не сформированы списки, в том числе и не проведен праймериз "Единой России", на основании которого делаются списки в Государственную думу, в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, — сообщил Бельский.

Политик напомнил о том, что в скором времени должны стартовать праймериз ЕР, по результатам которых сформируют пул кандидатов от партии. На уточняющий вопрос о планах участия в думских выборах Бельский не дал однозначного ответа.

— Я не принимаю таких решений, — заявил политик.

Информация о том, что Бельский может возглавить список единороссов на выборах в Госдуму, появилась неделей ранее. Эксперты отмечали в связи с этим публичную должность спикера и его связь с губернатором Александром Бегловым.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру