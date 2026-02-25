Ведомости: Бельский рассматривается в качестве лидера списка в Госдуму от Петербурга

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский может возглавить список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Государственной думы от Петербурга, сообщили 25 февраля "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. В беседе с журналистами один из источников заявил, что такая вероятность "высока".

Как отмечают собеседники "Ведомостей", кандидатура председателя парламента может считаться наиболее привлекательной с учетом его публичной должности, тесной связи с губернатором Александром Бегловым. Такой позиции придерживается вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Он также допускает, что "Единая Россия" в этот раз может отказаться от практики привлечения медийных персон в качестве лидеров партийного списка на выборах. В 2021 году список возглавлял директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который от депутатского мандата отказался.

Корреспондент ЗАКС.Ру обратился за комментарием к Бельскому. На момент публикации материала спикер не ответил.

Бельский избрался в петербургский парламент в 2021 году. До этого почти три года работал в органах исполнительной власти. С 2019 по 2020 год он возглавлял комитет территориального развития, а с лета 2020 года занимал пост вице-губернатора Петербурга. Будучи членом правительства города, он в том числе курировал вопросы внутренней политики. В ноябре 2024 года он возглавил региональное отделение "Единой России".

Выборы пройдут в сентябре 2026 года. В Петербурге будут избирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также депутатов в нескольких муниципальных советах.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру