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Новости 13:51

Бельского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России"

фото ЗакС политика Бельского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский стал секретарем петербургского отделения партии "Единая Россия", об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе регионального отделения.

За спикера городского парламента проголосовало большинство делегатов конференции. Также на пост избирался его коллега в Законодательном собрании депутат Михаил Барышников. Возглавлявший ранее партию в Петербурге Сергей Боярский сложил полномочия досрочно.

"Возглавлять петербургское отделение партии – большая честь и огромная ответственность. "Единая Россия" – самая многочисленная партия в городе, но это не должно заставлять нас расслабиться и почивать на лаврах", – сказал Бельский.

Ранее председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел собеседование с кандидатами на посты глав региональных отделений. Среди них был и Бельский.

Напомним, что предполагалось, что помимо Бельского, кандидатурой на пост главы партии в Петербурге может стать губернатор города Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 
Бельский Александр Николаевич 




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