Бельского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский стал секретарем петербургского отделения партии "Единая Россия", об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе регионального отделения.

За спикера городского парламента проголосовало большинство делегатов конференции. Также на пост избирался его коллега в Законодательном собрании депутат Михаил Барышников. Возглавлявший ранее партию в Петербурге Сергей Боярский сложил полномочия досрочно.

"Возглавлять петербургское отделение партии – большая честь и огромная ответственность. "Единая Россия" – самая многочисленная партия в городе, но это не должно заставлять нас расслабиться и почивать на лаврах", – сказал Бельский.

Ранее председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел собеседование с кандидатами на посты глав региональных отделений. Среди них был и Бельский.

Напомним, что предполагалось, что помимо Бельского, кандидатурой на пост главы партии в Петербурге может стать губернатор города Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру