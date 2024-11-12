Беглов и Бельский могут претендовать на пост главы ЕР в Петербурге

Через три недели петербургские единороссы на партийной конференции должны будут определить нового руководителя. Нынешний глава реготделения Сергей Боярский заявил, что покидает этот пост после трех лет работы. Член партии, депутат Заксобрания Всеволод Беликов в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что новым руководителем может стать губернатор Петербурга Александр Беглов или спикер городского парламента Александр Бельский. Единоросс считает, что первые лица в партийном руководстве смогут поднять имидж реготделения и придать ему статусности.

- Я вообще сторонник того, чтобы такой высокий пост занимал руководитель: это или губернатор, или председатель Законодательного собрания. Это повышает статус регионального отделения, это со всех сторон уместная история, тем более Александр Дмитриевич уже возглавлял наше отделение. Хотел бы отметить, что он руководил региональным отделением в то время, когда позиции "Единой России" были значительно слабее и на федеральном уровне, и в городе. Ему пришлось работать в реально непростых условиях, но ничего, партия окрепла, - рассказал Беликов.

Практика назначения глав субъектов на пост секретаря регионального отделения партии действительно распространена. Например, в Северо-Западном федеральном округе лишь три региона, в которых единороссами руководит не губернатор. Отделение партии в Калининградской области возглавляет спикер парламента, в Псковской области - депутат Госдумы. В Республике Коми секретарем по-прежнему числится Владимир Уйба, который до недавнего времени был главой региона. Напомним, Беглов уже руководил городским отделением в 2003-2004 годах. Примерно в те годы он был первым заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.

Депутат Государственной думы Михаил Романов считает, что избрание Беглова на этот пост положительно скажется на работе петербургского отделения партии.

- Если Александр Дмитриевич возглавит, то, конечно, это будет сильная поддержка отделения. Не знаю, согласится ли он, не согласится… Потому что у него большая нагрузка как у губернатора, - рассказал Романов.

Большинство собеседников ЗАКС.Ру из партии не стали называть своих фаворитов, однако подчеркнули, что "достойные люди" в городе есть. Источники петербургских журналистов полагают, что, действительно, следующим руководителем партии может стать или Беглов, или Бельский. В частности, такое мнение озвучили в Telegram-канале "Ротонда". Источники газеты "Коммерсантъ" полагают, что пост секретаря отделения ЕР "с высокой степенью вероятности" достанется спикеру Заксобрания Бельскому, впрочем, губернатор также упоминается в числе претендентов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру