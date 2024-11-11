Боярский анонсировал смену главы реготделения "Единой России"

В петербургском отделении "Единой России" сменится руководитель, сообщил 11 ноября действующий глава, депутат Госдумы Сергей Боярский. Старт работе над этим будет положен в течение дня, пообещал политик.

"Пришло время передать эстафету управления региональным отделением следующему руководителю. Соответствующие бюрократические процедуры будут запущены мной сегодня", — написал Боярский в своем Telegram-канале.

Единоросс высказал мнение о важности для партии в Петербурге "новых возможностей и мощных ресурсов" для дальнейшего развития. Он отметил, что занимал свой пост почти три года. Напомним, что Боярский был утвержден на эту должность в декабре 2021 года, это произошло в ходе четвертого этапа XXXV Конференции реготделения. Через три недели в городе должна состояться очередная партконференция, отметил политик.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру