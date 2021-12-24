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Новости 20:09

Боярского утвердили новым секретарем "Единой России" Петербурга

фото ЗакС политика Боярского утвердили новым секретарем "Единой России" Петербурга

Секретарем регионального отделения "Единой России" в Петербурге выбрали депутата Государственной думы Сергея Боярского, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Решение принято на 4-ом этапе XXXV Конференции реготделения партии 24 декабря. 

На ней же сначала досрочно прекратили полномочия предыдущего секретаря реготделения Вячеслава Макарова, осенью избранного в Государственную думу. На конференции он отметил, что редко бывает в городе и так ему работать неудобно. 

Конкурентом Боярского за пост секретаря был депутат Законодательного собрания Михаил Барышников. Выступая со своей речью, он призвал коллег голосовать за Боярского. 

За депутата Госдумы проголосовало 158 делегатов конференции. За Барышникова - 15 делегатов. 

Ранее Боярского назначили временно исполняющим обязанности секретаря. Сам он в беседе с ЗАКС.Ру сообщил, что желал бы занять этот пост на постоянной основе. 

Напомним, до этого руководителем петербургских единороссов был Вячеслав Макаров, экс-спикер Законодательного собрания города. В сентябре 2021 года он избрался по списку "Единой России" в Госудуму.

София Саттарова


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