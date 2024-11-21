Бельский возглавит петербургское отделение "Единой России"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский станет новым секретарем петербургского отделения "Единой России". Председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев начал собеседования с кандидатами на руководящие должности в шести регионах, в том числе и в Петербурге, сообщили в пресс-службе партии 21 ноября.

Сам Бельский принимал участие в собеседовании по видеосвязи. Медведеву спикер ЗакСа рассказал, что основная задача отделения - продолжать работу в существующих направлениях. В частности, по поддержке участников специальной военной операции. Также он рассказал, что в одном из подразделений, которое служит в зоне СВО, открыто первичное отделение партии.

- Мы спрашивали, почему так произошло [почему решают вступить в ЕР]. В первую очередь, они говорят о том, что в отличии от других политических сил в нашей стране - эта партия делает, берет на себя ответственность и в общем-то они хотели бы присоединиться к тем людям, которые помогают Родине, - рассказал Бельский.

Еще он поблагодарил Медведева за визит в Петербург незадолго до выборов. Это, по словам спикера, помогло партии на губернаторских и муниципальных выборах. Бельский добавил, что намерен увеличить число членов партии и сторонников.

О том, что Бельский может занять пост секретаря городского отделения партии собеседники ЗАКС.Ру рассказывали ранее. Также в качестве претендента на этот пост источники упоминали губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Коллеги работают давно, знают все, что происходит в регионах. С их назначением партийные организации пройдут перезагрузку", - высказался о кандидатах заместитель главы партии Владимир Якушев.

Напомним, в начале ноября нынешний секретарь "Единой России" в Петербурге Сергей Боярский заявил, что оставит пост руководителя партийного отделения. Конференция, на которой утвердят нового руководителя, пройдет в конце года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру