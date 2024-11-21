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Новости 12:44

Бельский возглавит петербургское отделение "Единой России"

фото ЗакС политика Бельский возглавит петербургское отделение "Единой России"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский станет новым секретарем петербургского отделения "Единой России". Председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев начал собеседования с кандидатами на руководящие должности в шести регионах, в том числе и в Петербурге, сообщили в пресс-службе партии 21 ноября. 

Сам Бельский принимал участие в собеседовании по видеосвязи. Медведеву спикер ЗакСа рассказал, что основная задача отделения - продолжать работу в существующих направлениях. В частности, по поддержке участников специальной военной операции. Также он рассказал, что в одном из подразделений, которое служит в зоне СВО, открыто первичное отделение партии. 

- Мы спрашивали, почему так произошло [почему решают вступить в ЕР]. В первую очередь, они говорят о том, что в отличии от других политических сил в нашей стране - эта партия делает, берет на себя ответственность и в общем-то они хотели бы присоединиться к тем людям, которые помогают Родине, - рассказал Бельский. 

Еще он поблагодарил Медведева за визит в Петербург незадолго до выборов. Это, по словам спикера, помогло партии на губернаторских и муниципальных выборах. Бельский добавил, что намерен увеличить число членов партии и сторонников. 

О том, что Бельский может занять пост секретаря городского отделения партии собеседники ЗАКС.Ру рассказывали ранее. Также в качестве претендента на этот пост источники упоминали губернатора Петербурга Александра Беглова

"Коллеги работают давно, знают все, что происходит в регионах. С их назначением партийные организации пройдут перезагрузку", - высказался о кандидатах заместитель главы партии Владимир Якушев.  

Напомним, в начале ноября нынешний секретарь "Единой России" в Петербурге Сергей Боярский заявил, что оставит пост руководителя партийного отделения. Конференция, на  которой утвердят нового руководителя, пройдет в конце года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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