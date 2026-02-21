Астахова пожаловалась в прокуратуру на отказы многодетной матери в пособии

Мать пятерых детей в Петербурге с июня 2025 года 15 раз получила отказ в оформлении единого пособия, сообщила 20 февраля депутат Законодательного собрания Наталия Астахова. По ее словам, мать не может подтвердить родственную связь с детьми из-за сбоев в автоматизированной системе Социального фонда. Астахова направила обращения в адрес главы Соцфонда и в прокуратуру.

Депутат полагает, что проблема связана с работой цифровых сервисов, через которые проводится проверка документов. Из-за этого петербурженка не может доказать родственную связь с детьми. Чиновники объясняют заявительнице, что все решения принимаются автоматически с помощью искусственного интеллекта, а сотрудники на местах не могут повлиять на результат.

Астахова заявила, что лично проверила документы многодетной матери и не обнаружила нарушений. "Все документы в идеальном порядке. Печати на месте, дети на мать похожи, реальность совпадает с бумагами. Но программа мигает красным: "Личность не подтверждена, вы — чужой человек". Такие истории в Петербурге и по всей России перестали быть случайностью. Это уже система", - написала депутат в соцсетях.

Астахова направила обращения в адрес главы Соцфонда и в прокуратуру с просьбой провести проверку и дать правовую оценку ситуации.

Единое пособие назначается семьям с детьми при соблюдении установленных критериев нуждаемости и подтверждении родственных связей. Ранее Госдума расширила социальную поддержку многодетных семей, приняв закон о сохранении выплат единого пособия, если доход не превышает региональный прожиточный минимум на 10%.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру