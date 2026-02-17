Госдума приняла закон о расширении поддержки многодетных семей

Закон о сохранении единого пособия для многодетных семей при превышении среднего дохода над прожиточным минимумом не более чем на 10% принят 17 февраля Государственной думой во втором и третьем чтении, сообщили в пресс-службе парламента. Норма распространится на всех людей, получающих социальную выплату. Она будет действовать в беззаявительном порядке.

Согласно принятому закону, право на ежемесячные пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохраняется, если доход не превышает региональный прожиточный минимум на 10%. "По оценке правительства, количество детей, на которых будет назначено единое пособие по новому правилу, составит более 231 тысячи человек", — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, изменения внесены по поручению президента Владимира Путина, озвученному в ходе прямой линии в декабре 2025 года. Также закон вводит новое требование о том, что для получения права на пособие гражданин России должен проживать в стране не менее пяти лет.

Ранее в Петербурге расширили определение многодетной семьи, внеся исправление в Социальный кодекс. Если раньше пасынки и падчерицы не учитывались в числе детей, воспитываемых семьей, то теперь их также принимают во внимание. Законопроект был внесен на рассмотрение Законодательного собрания в октябре, спустя месяц его подписал губернатор Александр Беглов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру