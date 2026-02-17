Операторов обязали блокировать связь по требованию ФСБ

Государственная дума 17 февраля приняла в третьем чтении закон, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по требованию Федеральной службы безопасности, сообщил ТАСС. Четыре поправки внесены в закон "О связи" по инициативе правительства, они распространяются на все виды связи, включая мобильную и стационарный интернет.

"Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов Федеральной службы безопасности", - написано в документе. Речь идет о случаях, когда спецслужба направляет предписание о прекращении оказания услуг связи.

В пояснительной записке указано, что изменения направлены на обеспечение безопасности и противодействие терроризму. Замглавы Минцифры Иван Лебедев ранее отмечал, что поправки в действующий закон подготовлены на фоне многочисленных судебных споров с операторами, а также с учетом необходимости ограничивать работу связи при атаках беспилотников.

Законопроект был внесен правительством в ноябре 2025 года и принят в первом чтении в январе 2026 года. В случае подписания президентом закон вступит в силу спустя 10 дней после его официальной публикации.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру