Госдума приняла законопроект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

Депутаты Государственной думы приняли 27 января в первом чтении законопроект, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Требования от спецслужбы могут поступать в случае возникновения опасности.

Законопроект внесло на рассмотрение Госдумы правительство в ноябре 2025 года. Инициатива вносит поправки в действующий закон "О связи", устанавливая требования о приостановке услуг связи при поступлении запроса от ФСБ в случаях, установленных нормативными актами президента и правительства для защиты безопасности государства и граждан.

Также в документе отдельно прописано, что при получении запроса от спецслужбы оператор связи не будет нести ответственность перед клиентом за ненадлежащее оказание услуг.

Само заседание Госдумы во вторник началось с минуты молчания в память о жертвах блокады Ленинграда.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру