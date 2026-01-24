Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами

Депутаты Государственной думы в скором времени приступят к рассмотрению законопроекта об усилении финансового контроля за иностранными агентами, сообщил 24 января спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариев днем ранее.

"В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иностранными агентами", — написал Володин в своем telegram-канале.

Авторами законопроекта выступили пять депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Авторы предложили предусмотреть передачу в электронной форме сведений о вкладах и операциях иноагентов от банков в Минюст, а заодно обязать органы власти и финансовые организации предоставлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в трехдневный срок после получения запроса от Минюста.

Как отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту, его принятие поспособствует "повышению прозрачности финансирования политической деятельности и оперативности реагирования на нарушения законодательства в указанной сфере".

Пискарев известен как соавтор инициатив, направленных на ужесточение законодательства об иноагентах, однако этим его деятельность не ограничивается. В декабре 2025 года он поставил подпись под законопроектом, отменяющим требование о подаче чиновниками ежегодных деклараций о доходах. Проект прошел три чтения в Госдуме и получил подпись президента Владимира Путина в конце того же месяца.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру